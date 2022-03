Eliminari de RESTRICEsII in Romania: Se renunta la masca in aer liber, certificatul verde va fi eliminat - Anuntul ministrului Rafila

Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de miercuri o serie de relaxari. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca s-a atins indicele de refererinta de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restrictiile. Astfel, se va renunta la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie in spatiile exterioare."Am atins parametrul de referinta, adica 50% din paturile de la ATI sunt libere. Ministerul Sanatatii propune Guvernului ... citeste toata stirea