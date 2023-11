Filmul "Embryo Larva Butterfly" (r. Kyros Papavassiliou) va fi proiectat la Cinematograful "Arta" din Arad.Filmul face parte din programul Festivalului de film si cultura balcanica "Taifas", care are loc in perioada 5-12 noiembrie la Timisoara, in anul in care orasul detine titlul de Capitala Culturala Europeana.Organizatorii festivalului au stabilit ca filmul va avea o proiectie la Cinematograful "Arta" din Arad, miercuri, 8 noiembrie 2023, de la ora 19:00.Accesul publicului va fi gratuit, ... citeste toata stirea