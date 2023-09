In data de 31.08.2023 a avut loc evenimentul de multiplicare a proiectului de parteneriat strategic pentru educatie si formare profesionala Erasmus+ "MORE OPPORTUNITIES LESS DIFFERENCES". Evenimentul a fost organizat de Asociatia Directorilor din Invatamantul Preuniversitar (ADIP) din Arad, in calitate de organizatie aplicanta.Proiectul s-a derulat in perioada 28.09.2020 - 31.08.2023, grupurile tinta din cadrul proiectului fiind: organizatii si asociatii VET care gestioneaza mobilitati, scoli ... citeste toata stirea