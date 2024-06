Eroii neamului romanesc au fost comemorati si la Arad (FOTO)

"Nu-l uitati pe cel cazut in razboi, / strigati-l din cand in cand pe nume, / ca si cum ar fi viu printre noi / si atunci el va surade in lume" (Nichita Stanescu)In Romania, prin Decretul nr. 1913/04.05.1920, s-a stabilit ca Ziua Eroilor sa fie sarbatorita in fiecare an cu prilejul zilei Inaltarii Domnului: "Art. I. Comemorarea eroilor cazuti in rasboi se va face, in fiecare an, in ziua inaltarei Domnului nostru Isus Christos, din luna Maiu, cand Floarea este mai bogata. Art. II. Aceasta zi se ... citește toată știrea