Consulatul General al Romaniei la Gyula a organizat in teritoriul de jurisdictie din Ungaria, in preajma sarbatorii crestine a "Inaltarii Domnului" , care constituie "Ziua Eroilor", manifestari de cinstire a eroilor neamului, in urma dialogului cu autoritatile locale, in zilele 30-31 mai 2023.La data de 30 mai 2023, Florin Vasiloni, consulul general al Romaniei la Gyula, a participat in patru locatii din judetul Hajdu-Bihar, in orasele Debrecen si Hajduboszormeny si comuna Sacal (Korosszakal), ... citeste toata stirea