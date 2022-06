Esi s-a stricat frigiderul? 6 solutii simple si rapide

Suntem obisnuiti ca frigiderul sa stea cuminte in coltul lui si sa isi faca treaba. Il mai auzim din cand in cand motorasul cum merge, semn ca toata mancarea noastra este in siguranta, la temperatura potrivita. Dar ce te faci daca intr-o zi este prea liniste in bucatarie? Daca deschizi usa si inauntru este intuneric si cald?In speranta ca este vorba doar despre o pana de curent, care se va remedia rapid sau o problema ce poate fi rezolvata cu o simpla vizita a unui tehnician, poti urma cateva ... citeste toata stirea