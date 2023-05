Euronews Romania aniverseaza pe 25 mai primul an de emisie cu o zi dedicataromanilor care schimba lumea si comunitatea in care traiesc.Joi, 25 mai, sarbatorim un an de cand Euronews Romania aduce in casele romanilorinformatii echilibrate si echidistante. Ghidati dupa principiul All views, jurnalistii EuronewsRomania stiu ca fiecare voce conteaza, iar povestile si vietile oamenilor care fac diferenta nuse opresc la finalul reportajului. Tocmai pe acesti eroi care schimba povestile am decis ... citeste toata stirea