Doua remarcabile proiecte din Romania castigacele mai importante premii pentru patrimoniu din Europa in 2023Bruxelles / Haga, 13 iunie 2023Comisia Europeana si Europa Nostra au anuntat astazi castigatorii premiilor European Heritage Awards /Europa Nostra Awards 2023. Anul acesta, 30 de proiecte cu realizari remarcabile in domeniul patrimoniului,din 21 de tari, au primit cea mai inalta distinctie a Europei in domeniu (lista completa este disponibila mai jos).Printre castigatorii din acest ... citeste toata stirea