Un eveniment extrem de rar, care are loc o data la 20 de ani chiar, se va desfasura in nopate de miercuri spre joi. Este vorba despre "Luna albastra".In noaptea de 30 spre 31 august, pe langa fenomenul de "luna albastra", va avea loc o "superluna", adica o luna plina care ajunge la "perigeu": momentul in care se afla cel mai aproape de Pamant. Prin urmare, luna va aparea mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. In timpul acestui fenomen, Luna se afla in medie la doar 363.000 de kilometri ... citeste toata stirea