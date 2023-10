Vineri, 6 octombrie 2023, E.S. Reuven AZAR, Ambasadorul statului Israel in Romania, a fost, pentru cateva ore, in Arad. Numit in functia de Ambasador de aproximativ un an, Reuven Azar si-a propus sa cunoasca tara noastra in mod direct, intalnindu-se cu oficialitati locale, membrii comunitatilor de evrei din zonele vizitate, precum si cu reprezentanti ai mediului universitar.Vizita la Arad a fost initiata de invitatia Comunitatii evreilor din Arad, prin presedintele Raoul Vizental si a ... citeste toata stirea