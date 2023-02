Excelenta scolara aradeana, marcata printr-o conferinta publica

Centrul Judetean de Excelenta Arad si-a prezentat, in cadrul unei conferinte organizate la sfarsitul saptamanii trecute, principalele coordonate ale activitatilor pe care le desfasoara in vederea pregatirii elevilor capabili de performanta scolara din municipiu si judet. Totodata, in cadrul manifestarii, directorul acestei institutii educationale aradene, Loredana Roman, a prezentat primul Anuar al Centrului Judetean de Excelenta Arad.Manifestarea a reunit un public numeros in sala de sedinte ... citeste toata stirea