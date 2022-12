Exercitiu tactic transfrontalier la Nadlac

Primul exercitiu tactic transfrontalier programat in cadrul proiectului "Retea transfrontaliera pentru imbunatatirea capacitatii de raspuns si a managementului riscurilor in situatii de urgenta" a avut loc, astazi, la Nadlac. La eveniment au luat parte reprezentanti ai judetelor Arad si Timis, dar si reprezentati ai partenerilor din Ungaria."Consiliul Judetean Arad este partenerul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, in asigurarea dotarilor pentru combaterea dezastrelor. Am cumparat ... citeste toata stirea