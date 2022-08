Explodeaza pretul curentului! Un kilowatt de trei ori mai scump ca anul trecut

ARAD.Scumpiri peste scumpiri, taxe si accize mai mari si un trai din ce in ce mai greu de suportat. Dupa ce preturile combustibilului au tot crescut, pe fondul conflictului extern din Ucraina, acum aradenii trebuie sa se astepte si la cresteri de doua - trei ori mai mari in cazul energiei electrice. De unde apar aceste noi scumpiri si ce inseamna ele pentru un consumator casnic?Totul a pornit de la liberalizarea pietei energiei de anul trecut. In urma cu 12 luni, majoritatea consumatorilor ... citeste toata stirea