Explozie de culoare la Sala Clio - un nou succes pentru Foto Club Pro Arad pe scena artei aradene !

Intr-un cadru plin de culoare si de frumos, alaturi de iubitori ai fotografiei, Foto Club Pro Arad a vernisat a 11-a editie a Salonului International de Arta Fotografica.Concursul organizat in acest an a avut doua sectiuni cu tema libera: sectiunea color si cea monocrom. In total, 50 de medalii si mentiuni i-au facut fericiti pe castigatori, clubul sarbatorind de asemenea participarea a 134 de fotografi, din 32 de tari.In deschiderea evenimentului presedintele Asociatiei Fotografilor ... citeste toata stirea