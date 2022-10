Explozie la o locuinta din localitatea Moroda

Astazi, 10.10.2022, in jurul orei 08:15, pompierii militari ai Detasamentului Ineu au intervenit cu o autospeciala de stingere si un echipaj specializat pentru asigurarea masurilor PSI, in cazul producerii unei explozii, neurmata de incendiu, la o locuinta din localitatea Moroda.In urma acumularii de gaze de la o butelie, suflul exploziei a provocat ranirea proprietarului casei, un barbat in varsta de aproximativ 45 de ani care a suferit arsuri la nivelul fetei.La fata locului a fost ... citeste toata stirea