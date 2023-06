Peste 3.500 de aradeni au vizitat expozitia intitulata "Expozitie de modelism si istorie feroviara *Calatorie cu trenul la Arad*", ce a avut loc in minivacanta de Rusalii la Sala Polivalenta.Complexul Muzeal Arad cu sprijinul Consiliului Judetean Arad, in colaborare cu AR-Rail Club-Arad, a organizat in aceasta minivacanta, expozitia interactiva "Calatorie cu trenul la Arad", deschisa publicului aradean la Sala Polivalenta in perioada 1 iunie - 4 iunie 2023. Timp de 4 zile, in cadrul acestui ... citeste toata stirea