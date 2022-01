Expozitia Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX- XX.

Complexul Muzeal Arad deschide seria expozitiilor din acest an de la Sala "Clio" si sarbatoreste, alaturi de Foto Club Pro Arad, ZIUA ARTEI FOTOGRAFICE cu vernisajul expozitiei "Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX" (editia a II-a), marti, 11 ianuarie, ora 14.00.Evenimentul vine ca o continuarea a expozitiei desfasurate in 2019 si care s-a dovedit a fi un succes in muzeele din Transilvania. Fotografiile-document digitalizate si expuse la acesta editie, pot fi admirate de public in ... citeste toata stirea