Expozitie "Icoana - lumina spre cer"; Elena Botan aniverseaza 50 de ani de cariera

Artistul plastic Elena Botan, cunoscut publicului pentru pictura in acuarela, va marca implinirea a 50 de ani de activitate printr-o expozitie personala si lansarea unui album de arta.Evenimentul "Icoana - lumina spre cer", organizat de Primaria Municipiului Arad si Centrul Municipal de Cultura Arad, va avea loc miercuri, 7 decembrie 2022, la ora 17:00, in holul Palatului Administrativ din municipiul Arad.In expozitia care va putea fi vizitata pana in 29 decembrie, vor putea fi vazute 30 de ... citeste toata stirea