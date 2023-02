Expozitii la Complexul Muzeal Arad in cadrul deschiderii programului cultural Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii 17-19 februarie 2023

Complexul Muzeal Arad participa in calitate de partener al asociatiilor Doar Maine si kinema ikon la programul cultural Timisoara 2023: Capitala Europeana a Culturii. Sambata, 18 februarie, Sala Clio a Complexului Muzeal Arad va gazdui de la ora 16.00 vernisajul expozitiei Pixels from a future past, iar de la ora 18.00 in Pinacoteca muzeului aradean va avea loc primul eveniment kinema ikon: kimaera - un proiect digital interactiv de sincronizare a orasului Arad cu Timisoara, capitala culturala ... citeste toata stirea