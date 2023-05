Nivelul ridicat al colesterolului este cunoscut ca fiind daunator sanatatii noastre. Este important sa intelegem distinctia dintre colesterolul bun si cel rau, deoarece ne permite sa avem o perspectiva asupra nevoilor organismului nostru.Colesterolul, indiferent de tip, nu este daunator sanatatii atunci cand valorile se incadreaza in limitele considerate optime, ci contribuie la procese biologice importante. De exemplu, este implicat in sinteza vitaminei D, care are loc atunci cand ne expunem ... citeste toata stirea