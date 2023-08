Meta (Facebook) a prezentat o noua inovatie in domeniul inteligentei artificiale, lansand o suita de instrumente sub licenta open-source numita AudioCraft, care transforma texte in muzica si sunete.Aceasta suita inovatoare contine trei componente principale: AudioGen si MusicGen, care sunt dedicate generarii sunetelor si muzicii, si EnCodec, care comprima sunetul pentru a obtine o calitate superioara.Utilizatorii pot folosi aceste instrumente pentru a crea muzica si continut audio pornind de ... citeste toata stirea