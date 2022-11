Factura primita de un aradean: zero consum, 2.000 de lei de plata

ARAD. Pe langa faptul ca preturile la curent si gaze ne "dau frisoane", acum pe piata energiei a aparut o noua practica care ii sperie pe aradeni: facturi emise pe luna viitoare, cu zero consum, dar mii de lei de plata. Situatia a fost expusa public de un aradean care a postat pe o pagina de socializare un facsimil al unei facturi pe care a primit-o de la E.ON in data de 21 septembrie. Acolo, la sectiunea "Produse facturate" apare "Factura in avans", iar la perioada de facturare apare 1-31 ... citeste toata stirea