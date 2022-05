Fapte abominabile la Pecica si Cermei. O alta minora a fost violata, de aceasta data, de un vecin

O copila de numai 8 ani a fost constransa sa intretina relatii sexuale cu un barbat care locuia in vecini. De aceasta data, un barbat de 48 de ani a fost prins si retinut de politisti si cel mai probabil isi va petrece si urmatoarea luna de zile in arest. Este cel de-al treilea caz de acest gen despre care scriem in ultima saptamana, dupa ce la Pecica si Cermei doi barbati si-au violat fiicele vitrege. Un nou caz, tot la Pecica, a ajuns in atentia noastra, dupa ce un apel la 112 anunta ca o ... citeste toata stirea