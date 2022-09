FCC Baschet UAV Arad a fost egala campioanei Serbiei, Steaua Rosie Belgrad (FOTO)

FCC Baschet UAV Arad a fost egala campioanei din Serbia, Steaua Rosie Belgrad. Sambata si duminica, Sala Polivalenta a gazduit doua partide amicale de baschet, incheiate cu un scor... in oglida.Sambata, in primul meci, aradencele de la FCC Baschet UAV s-au impus cu scorul de 78-72. A doua zi insa, echipa oaspete si-a luat revansa castigand cu acelasi scor.Va reamintim ca in 17 si 18 setembrie, elevele lui Bogdan Bulj au invins de doua ori o ... citeste toata stirea