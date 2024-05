FELICITARI TEATRULUI ARADEAN. APRECIERI PUBLICULUI

Editia 9 a FITN, desfasurata in perioada 11-17 mai, constituie din punctul meu de vedere, cea mai buna de pana acum, din cel putin cateva considerente:1. Teatrul clasic "Ioan Slavici" a reusit performanta rarisima de a fi creat o emulatie, o efervescenta culturala, astfel ca timp de sapte zile, fara sa exagerez, TEATRUL a fost centrul "lumii" artistice aradene, prin participarea in numar mare a spectatorilor, dar si prin discutiile generate in varii medii, nu stiu daca si in cele politice.2. ... citește toată știrea