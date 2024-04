Festivalul de muzica religioasa va avea loc in aceasta saptamana, la Arad

Asociatia Europeanul, Primaria Arad si Centrul Municipal de Cultura Arad anunta ca in perioada 11 - 12 aprilie va avea loc cea de a patra editie a Festivalului de muzica religioasa. Evenimentul va cuprinde dezbateri, cat si concerte si recitaluri.Potrivit programului evenimentului joi, 11 aprilie, de la ora 10:00, in sala Ferdinand a Primariei Arad va avea loc o dezbatere pe tema: Rolul Muzicii Religioase in Mileniul al treilea; Moderator: pr. dr. Ioan Tulcan. In acest cadru vor confera unele ... citește toată știrea