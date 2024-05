Festivalul "Folk Maris", editia 2024, la Port Arthur Arad

Festivalul "Folk Maris" va fi organizat in 24-25 mai 2024, in zona Port Arthur, cu scopul de a promova muzica folk romaneasca dar si o zona turistica atractiva din oras.Evenimentul se doreste a fi un maraton de muzica buna, iar gazdele, comerciantii de la Port Arthur, vor gati, in fiecare seara, delicatese romanesti fie la gratar fie la ceaun.Astfel, in 24 si 25 mai, sunt programate concerte cu solisti renumiti ai muzicii de gen, atat din Arad cat si din tara.Concertele vor incepe in fiecare ... citește toată știrea