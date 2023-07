In perioada 21-23 iulie 2023, consulul general al Romaniei la Gyula, Florin Vasiloni, a participat la editia a XI-a a Festivalului "MedievArtFest" desfasurat in orasul Ardud, jud. Satu-Mare.In organizarea Casei de Cultura "Dr. Augustin Mircea" Ardud, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Ardud, Festivalul MedievArtFest Ardud 2023 a deschis spre public o fereastra spre trecutul istoric. Manifestarile au prezentat publicului ritualurile ... citeste toata stirea