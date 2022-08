Festivalul "Rock Maris", editia 2022, la Arad

Festivalul "Rock Maris" va fi organizat in primul sfarsit de saptamana din luna septembrie, in zona Port Arthur, cu scopul de a promova muzica rock dar si o zona turistica atractiva din oras.Astfel, in 2 - 3 septembrie, sunt programate doua concerte cu solisti renumiti ai muzicii de gen, printre care "Compact", "Timpuri Noi", "Semnal M", "Rezident Ex Reloaded".Concertele vor incepe in fiecare seara la ora 19.00.Port Arthur este o zona situata pe Malul Muresului, in care peisajele naturale se ... citeste toata stirea