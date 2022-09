Festivalul Vanatorilor la EXPO Arad - editia XIII-a (FOTO si VIDEO)

Iata ca Festivalul Vanatorilor din acest an a ajuns la cea de a XIII-a editie, evenimentul fiind deja de mult o traditie in judetul Arad. Anul aceste insa locatia a fost schimbata, iar evenimentul s-a desfasurat la EXPO Arad. S-au pastrat desigur toate punctele importante din programul traditional al evenimentului, chiar daca locatia a fost in cu totul alt cadru.Grupele de vinatoare au fost prezente cu traditionala mancare vanatoreasca, la ceaun, iar pita de Pecica a fost foarte apreciata. De ... citeste toata stirea