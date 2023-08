In aceasta luna, mai exact in 19 si 20 august, va avea loc editia a II-a "Fiii satului Prunisor".Evenimentul va incepe sambata, 19 august, ora 17, pe Vale (aproape de podul de la Vadul Ouanii) cu traditionalul meci - ajuns deja la a 21-a editie - intre Tineri si Batrani (varsta nu se masoara cu buletinul in mana, iar la seniori e fara limita, doar ca, daca se fac de ras. o fac pe propria raspundere). La fluierul final, "vor intra in teren" si jucatorii si spectatorii in repriza a 3-a pentru a ... citeste toata stirea