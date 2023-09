Un eveniment muzical remarcabil a luminat scena culturala a Aradului in seara zilei de 14 septembrie 2023, in Sala Palatului Cultural, desfasurat sub egida prestigiosului Festival International "George Enescu". Sub bagheta maestrului Alexandru Ilie, alaturi de solistul violoncelist luxemburghez Benjamin Kruithof, castigator al Concursului International George Enescu 2022, Concertul Simfonic a fost un adevarat regal al sunetelor care a adus emotii intense in inimile tuturor celor prezenti. ... citeste toata stirea