Film de prezentare al Parcului Natural Lunca Muresului

Dupa cateva prezentari in comunitatile locale din aria naturala protejala, unde a fost foarte bine primit, Administratia Parcului Natural Lunca Muresului anunta lansarea oficiala a filmului de prezentare a parcului, realizat in cadrul unui proiect cu finantare europeana.Acesta are o durata de aprope 30 de minute si surprinde, din perspectiva raului Mures in rol de narator, principalele aspecte ale vietii din interiorul ariei naturale protejate."Suntem mandri de actualul film de prezentare a ... citeste toata stirea