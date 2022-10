"Filmtettfeszt - Zilele Filmului Maghiar", la Cinematograful "Arta" din Arad

"Filmtettfeszt - Zilele Filmului Maghiar", eveniment organizat de Asociatia Filmtett si de Teatrul maghiar "Csiky Gergely" din Cluj Napoca, in parteneriat cu Centrul Municipal de Cultura Arad, se desfasoara, anul acesta, in mai multe orase din Transilvania, doua proiectii fiind programate si la Arad.Astfel, in 15 si 16 octombrie, la Cinematograful "Arta" din Arad, vor putea fi urmarite doua productii de succes ale regizorilor maghiari, premiate la mai multe festivaluri internationale.Accesul ... citeste toata stirea