Filmul aradencei Cristina Grosan la Compania de Teatru "Aradi Kamaraszinhaz"

Duminica, 27 martie, de la ora 18 aradenii sunt asteptati sa vizioneze primul film de lungmetraj al aradencei Cristina Grosan la Compania de Teatru "Aradi Kamaraszinhaz." Filmul "Lucruri pentru care merita sa plangi", proiectat in premiera la Arad, poate fi urmarit cu subtitrare in limba romana. Proiectia va avea loc in sala Teatrului de Marionete, fiind urmata de o sesiune Q&A cu regizoarea filmului."Lucruri pentru care merita sa plangi" este o comedie-drama despre incercarile disperate ale ... citeste toata stirea