Lungmetrajul Doamna din furgoneta/The lady in the van (r. Nicholas Hytner), care promoveaza corectitudinea si toleranta, dar si intr-ajutorarea celor mai putin norocosi, va fi proiectat la Cinematograful "Arta" din Arad.Filmul va putea fi vazut vineri, 16 iunie 2023, de la ora 19.00 iar accesul publicului va fi gratuit.Inspirat din viata reala, filmul aduce in prim plan viata unei femei care, la rascruce de drumuri a avut de fapt, o rascruce in viata. Putea sa fie o pianista celebra, insa a ... citeste toata stirea