La 30 de ani de la premiera, filmul de debut al regizorului Nae Caranfil intra din nou in cinematografele din toata tara.O comedie de dragoste lansata in sectiunea "Quinzaine des realisateurs" la Festivalul de Film de la Cannes din 1993, "E pericoloso sporgersi" va putea fi urmarit pe marele ecran in varianta restaurata, la Cinematograful "Arta" din Arad, vineri, 19 mai 2023, de la ora 19:00.Accesul la film este gratuit.Evenimentele de la Cinematograful Arta sunt organizate de Centrul ... citeste toata stirea