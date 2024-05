Filmul "Ecce Homo: Brancoveanu" va fi proiectat, in premiera, la Arad, la Cinematograful "Arta"

Filmul "Ecce Homo: Brancoveanu", regizat de Dan Pita, dupa un scenariu la care si-a adus contributia si IPS Ioan, mitropolitul Banatului, va fi proiectat, in premiera la Arad, la Cinematograful "Arta".Criticii considera ca filmul "Ecce Homo: Brancoveanu" este o parabola despre onoare si caracter, inspirata din realitatea secolului al XVIII-lea, care il are in prim-plan pe Constantin Brancoveanu si drumul sau catre desavarsirea personala si spirituala.Proiectia va avea loc vineri, 17 mai 2024, ... citește toată știrea