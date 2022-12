Filmul "Omul lui Dumnezeu", dedicat vietii Sfantului Nectarie din Eghina, proiectat la Cinematograful "Arta"

Filmul "Omul lui Dumnezeu"/"Man of God", regizat de Yelena Popovic, dedicat vietii Sfantului Nectarie din Eghina, care a avut premiera nationala la inceputul acestei luni, va fi proiectat la Cinematograful "Arta" din Arad.Astfel, spectatorii sunt invitati sa vada acest film miercuri, 14 decembrie 2022, de la ora 19:00.Intrarea va fi libera.Proiectiile de filme de la Cinematograful "Arta" din Arad sunt organizate de Centrul Municipal de Cultura Arad.Filmata in Grecia, in diferite spatii ... citeste toata stirea