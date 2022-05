Filmul romanesc de animatie Merge si-asa se vede in avanpremiera la Arad

Pe 1 si 2 iunie va rula in avanpremiera la Arad, la Cinema City, filmul de animatie romanesc"Merge si-asa", in regia lui Valentin Urziceanu si din 3 iunie pe ecranele cinematografelor din Romania, iar biletele sunt deja disponibile. Detalii despre film si program se gasesc pe site: https://mergesiasafilm.ro/."Merge si-asa", distribuit de catre Mockra Productions, imbina atat doua tehnici (animatie si live action) cat si doua planuri de actiune, cel in care o mana de oameni dintr-o echipa ... citeste toata stirea