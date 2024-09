Filmul "Unde merg elefantii", in premiera la Cinematograful "Arta" din Arad

Filmul "Unde merg elefantii", propunerea Romaniei in competitia SMART7, va putea fi vazut la Cinematograful "Arta" din Arad.Acesta este cel de-al doilea lungmetraj al tandemului regizoral Gabi Virginia Sarga si Catalin Rotaru si a avut premiera mondiala in cadrul Festivalului de la Vilnius.Filmul va fi proiectat vineri, 27 septembrie 2024, de la ora 19.00.Accesul publicului va fi gratuit, in limita locurilor disponibile.Evenimentele de la Cinematograful "Arta" sunt organizate de Primaria ... citește toată știrea