Finala Miss Arad - 2022

Finala evenimentului Miss Arad a avut loc joi, 11 august, la Vechiul Cazinou din Arad, incepand cu ora 19:00.Din biletele de intrare puse in vanzare la Bijuteria Tresor by Gold Fashion in incinta Atrium Mall si donatiile obtinute in cadrul evenimentului s-a obtinut suma de 8550, care vor fi donati de organizatori catre sustinerea Carlei Ardelean, o fata in varsta de 13 ani, diagnosticata cu tumora cervicala Srtoli-Leydig &Rabdomiosarcom.La finala concursului de joi au participat 14 finaliste, ... citeste toata stirea