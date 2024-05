Fitoterapia: Echilibrarea Naturala a Tulburarilor Organismului

Echilibrarea Tulburarilor Aparute in Organism prin FitoterapieCe este fitoterapia?Fitoterapia este o ramura a terapiei care utilizeaza plantele pentru prevenirea si vindecarea bolilor. Aceasta include folosirea plantelor sub diverse forme, proaspete sau uscate, preparate in moduri variate, pentru a ajuta la echilibrarea tulburarilor aparute in organism.Fitoterapia traditionalaAceasta este cea mai veche forma de terapie din lume, utilizata de milenii. Popoarele antice aveau cunostinte ... citește toată știrea