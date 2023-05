Liliacul (Syringa vulgaris) este o planta ornamentala cu flori foarte apreciata pentru frumusetea si parfumul sau. Pe langa aceste calitati estetice, florile de liliac au si proprietati terapeutice, fiind folosite in medicina traditionala pentru diverse afectiuni.Beneficiile florilor de liliacFlorile de liliac sunt folosite in scopuri terapeutice de mii de ani. Timp de secole, florile de liliac erau consumate pentru a elimina parazitii intestinali, dar si pentru tratarea malariei. In secolul ... citeste toata stirea