Ieri, in jurul orei 14:10, politistii Sectiei 3 Rurala Chisineu-Cris au fost solicitati, direct, sa intervina pentru aplanarea unui scandal in familie, in localitatea Vanatori.La fata locului, a fost identificat un barbat de 33 de ani, care, sub influenta alcoolului, a continuat sa faca scandal, devenind si mai recalcitrant.Politistii sositi la fata locului au imobilizat barbatul recalcitrant dupa tragerea a doua focuri de arma, fara a fi ranita nicio persoana. In prealabil, a fost folosit ... citeste toata stirea