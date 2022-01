Focuri de arma pentru prinderea unor hoti, pe Cocorilor

Politistii Sectiei 1 Vlaicu Arad au prins in flagrant in noaptea de 16 ianuarie, trei barbati cu varste cuprinse intre 14 si 33 de ani, din municipiul Arad, in timp ce sustrageau bunuri dintr-o autoutilitara.Din cercetari a reiesit ca in noaptea de 16 ianuarie 2022, in jurul orei 23.20 cei trei barbati ar fi demontat prelata unei autoutilitare parcate pe strada Cocorilor, din municipiul Arad, iar din interiorul acesteia ar fi sustras mai multe flacoane din plastic reprezentand produse de ... citeste toata stirea