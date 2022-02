Fost politist aradean prins cu o camioneta plina cu lemne fara acte

Un transport ilegal de lemn a fost depistat in trafic in zona orasului Ineu. Se pare ca e vorba de fostul politist Gelu Popa de la Postul de Politie Comunal Buteni, acum pensionat. Barbatul nu detinea aviz de insotire a marfii, in timp ce transporta 3 metri cubi de lemn cand a fost oprit in trafic de colegii sai."La data de 18 ianuarie a.c., politistii Orasului Ineu au depistat un barbat de 49 de ani, din localitatea Salistea, care conducea o autoutilitara cu 3 m.c. material lemnos pe D.N.79 A. ... citeste toata stirea