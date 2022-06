Fostul decan al Baroului Arad, av. dr. Cristian Alunaru, a trecut la cele vesnice

Doctor in drept si conferentiar universitar, Cristian Alunaru a fost avocat in Baroul Arad timp de aproape patru decenii."Cu durere in suflet primesc vestea trecerii la cele vesnice a domnului av. dr . Alunaru Cristian, fost Decan al Baroului Arad, fost Consilier UNBR si fost Decan al Facultatii de Drept a UVVG Arad. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace", a scris avocatul Alin Gherga pe pagina sa de Facebook.Av. dr. Cristian Alunaru este cunoscut nu doar in Romania, ci si in Europa, fiind ... citeste toata stirea