Fostul general de la ISJ Arad, judecat pentru abuz in serviciu

ARAD. Ancheta Directiei Nationale Anticoruptie, care a vizat in 2019 Organizatia Judeteana PSD Arad, creeaza inca valuri. Chiar daca dosarul principal, cel care viza infractiuni de coruptie, a fost tras pe linie moarta, judecatorii cerand procurorilor refacerea urmaririi penale, un alt dosar, care a fost disjuns din cel principal, intra in curand pe rol. Este vorba despre dosarul privind comiterea infractiunii de abuz in serviciu care o priveste pe Anca Sipos (fosta Stoenescu), acuzata ca, in ... citeste toata stirea