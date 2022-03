FOTO | Accident mortal pe Autostrada A1, intre Timisoara si Arad. Trei autovehicule implicate

Accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marti, pe A1, pe sensul de mers Timisoara-Arad, relateaza TION.RO. In coliziune au fost implicate o autoutilitara de transport marfa, un autoturism si un tir cisterna. In urma impactului, autoutilitara s-a rasturnat in afara soselei."Azi-noapte, in jurul orei 23:30, a avut loc un accident rutier pe A1, directia de deplasare Timisoara-Arad. In accident au fost implicate o autoutilitara de transport marfa, un autoturism si un ansamblu rutier, iar ... citeste toata stirea